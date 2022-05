Investita in bici in corso Milano, donna in ospedale

E' stata accomapagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza dall'automedica del 118, la ciclista che nel pomeriggio di venerdì è stata investita in corso Milano a Monza. La donna, 37 anni, era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo la trafficata direttrice cittadina, quando per dinamiche ancora da accertare, ed è stata coinvolta sinistro stradale con un'auto.

Violento lo scontro: la donna non ha mai perso conoscenza

Nella caduta, successiva all'impatto, la donna ha avuto la peggio ed ha violentemente battuto la faccia sull'asfalto. Sul posto è intervenuta la croce bianca di Biassono che ha chiesto l'immediato supporto dei medici dell'automedica di Areu. La donna non ha mai perso conoscenza ma l'entità del trauma, sicuramente importante, ha tenuto in apprensione gli uomini del 118 intervenuti sul posto. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia di Monza che stanno accertando le responsabilità dello scontro.