Incidente ad Agrate, donna investita da un camion: 49enne gravissima

Una donna di 49 anni è stata gravemente ferita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 19 dicembre ad Agrate Brianza. La signora, classe 1974, residente nel comune brianzolo, pochi istanti prima delle 18.30 è stata travolta da un autocarro mentre camminava in via Matteotti.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha fatto accorrere sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso insieme ai carabinieri della stazione di Agrate Brianza la cui caserma sorge proprio a poca distanza dal luogo dell'investimento. Le condizioni della donna sono apprse fin da subito molto gravi e la signora è stata trasferita d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo quanto trapelato non verserebbe in pericolo di vita.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell'investimento sono stati affidati ai militari dell'Arma che hanno sottoposto il conducente del mezzo all'alcotest ma gli accertamenti hanno dato esito negativo. L'uomo non guidava sotto effetto di alcol e l'ipotesi più probabile al vaglio degli inquirenti è quella di una distrazione alla guida. Non ci sono al momento testimoni per l'incidente e non è chiaro se la 49enne stesse attraversando la strada al momento dell'investimento. Inevitabili martedì sera i disagi e le ripercussioni sul traffico lungo il tratto che collega il comune brianzolo con lo snodo autostradale dell'autostrada A4.