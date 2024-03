Incidente nel tunnel a Monza, auto si ribalta: soccorsi 18enni

Incidente nel tunnel di Monza nella notte tra sabato e domenica. Un'auto ribaltata e danni almeno ad altre due vetture, nella galleria della Strada Statale SS36, nel tratto del capoluogo brianzolo.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, è avvenuto intorno alla una e la chiamata di emergenza ha fatto accorrere lungo le corsie che conducono fuori città due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. A essere coinvolti nell'incidente, terminato con un'utilitaria capottata in mezzo alla carreggiata, sono stati alcuni giovanissimi, tra i 18 e i 19 anni. Fortunatamente le loro condizioni sono apparse meno gravi del previsto e solo uno di loro è stato trasferito in ambulanza in codice verde all'ospedale di Monza San Gerardo.

Lungo le corsie della Valassina, per liberare il tratto dai mezzi incidentati e ripristinare la viabilità, sono stati impegnati anche i mezzi e le squadre del Soccorso Stradale Agliata di Monza che hanno lavorato diverso tempo per movimentare le vetture. In corso di accertamento le cause del sinistro e le resposabilità.