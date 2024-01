Incidente a Giussano, bici resta incastrata sotto auto: 25enne grave

Una bici incastrata sotto il telaio di un'auto in mezzo alla strada e un ragazzo di 25 anni in ospedale. Incidente stradale nella serata di martedì 22 gennaio a Giussano, in Brianza.

Un giovane in sella a una bici elettrica, per cause in corso di accertamento, è rimasto coinvolto in un incidente all'incrocio, in via IV Novembre, con una vettura. In seguito all'investimento e all'impatto, il velocipede è rimasto incastrato sotto l'auto. Sul posto, poco prima delle 18, sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica insieme agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza.

I pompieri sono stati al lavoro circa un'ora per liberare dalla morsa del veicolo il mezzo elettrico. A Giussano è intervenuta una squadra con un'autopompa dal distaccamento di Carate Brianza. Nell'incidente il ciclista ha avuto la peggio ed è stato soccorso dal personale sanitario e trasferito all'ospedale di Milano Niguarda in codice giallo.