Perde il carico in Valassina: traffico in tilt e carreggiata chiusa

Una carreggiata chiusa e il traffico in tilt. Tutto a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante che ha perso il carico lungo la carreggiata. È successo nella serata di mercoledì 3 gennaio lungo la strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”. Erano circa le 19 quando è successo l’incidente. "È stata è chiusa la carreggiata in direzione Milano, in località Giussano. Il traffico è deviato al km 28,000 lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco - si legge nella nota ufficiale di Anas -. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare il prima possibile la circolazione".