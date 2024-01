Incidente a Cesano Maderno, auto si schianta: soccorsa una donna

Soccorsi nella tarda serata di mercoledì 10 gennaio a Cesano Maderno. Poco dopo le 23.30 da via Gaetana Agnesi è partita una chiamata con una richiesta di soccorso alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza che ha fatto intervenire sul posto un'ambulanza e un'automedica insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e alle forze dell'ordine.

Nel sinistro, secondo quanto al momento emerso, è rimasta coinvolta una sola vettura. Al volante dell'utilitaria che per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo, schiantandosi a bordo strada, c'era una donna di 36 anni. A liberare la 36enne dall'abitacolo del mezzo ci hanno pensato i pompieri, giunti a Cesano Maderno con due autopompe dal distaccamento volontario di Bovisio Masciago e dal distaccamento di Desio. I vigili del fuoco si sono occupati di ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto mentre un'ambulanza ha trasferito in codice giallo la donna all'ospedale San Gerardo di Monza.