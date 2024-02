Incidente ad Aicurzio, schianto contro cabina elettrica, auto prende fuoco

L'auto che sbanda e perde il controllo, lo schianto contro una cabina elettrica e poi le fiamme. Incidente stradale e incendio nella tarda serata di venerdì 2 febbraio ad Aicurzio, comune brianzolo del Vimercatese.

Poco prima delle 23 lungo la strada per Cascina Restelli, una vettura è finita contro la costruzione della cabina dell'elettricità e nell'impatto l'auto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica e una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con un'autopompa da Vimercate. Nel sinistro è rimasta coinvolta una sola auto e tra le persone soccorse c'era anche una donna di 27 anni. I pompieri hanno lavorato per lo spegnimento e per il ripristino delle condizioni di sicurezza.