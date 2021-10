Schianto auto moto: paura davanti all'oratorio

Un impatto fortissimo, poi l'arrivo dei soccorsi. Grande paura domenica 3 ottobre davanti all'oratorio di Cederna, a Monza.

Erano da poco passate le 19.30 quando in via Cederna una moto si è schiantata contro un'automobile. Un fortissimo impatto, il centauro finito a terra. Nell'incidente sono state coinvolte due persone: un ragazzo di 26 anni e un uomo di 38 anni.

Le persone in strada hanno immediatamente allertato i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo. Dopo aver prestato i primi soccorsi sul posto i due feriti sono stati trasferiti in ospedale. Ad avere la peggio il motociclista portato all'ospedale San Gerardo di Monza. L'altro ferito, invece, è stato trasferito in codice verde al vicino Policlinico di via Amati.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia locale e i mezzi del soccorso stradale Agliata. Saranno i vigili a dover ricostruire la dinamica dell'incidente.