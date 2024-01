Incidente in Brianza: morto centauro 43enne

Si è schiantato con la moto contro il muro di una casa e per lui non c'è stato più niente da fare.

È morto poco dopo il suo arrivo all'ospedale cittadino, dov'è stato trasportato in codice rosso nella serata di sabato 30 dicembre, il 43enne centauro rimasto vittima di un terribile incidente a Desio. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti. l'uomo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, intorno alle 22, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro le mura di un caseggiato.

Dopo la chiamata al 112 sul posto sono giunti i soccorsi in codice rosso: un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno e l'auto medica. Interventi anche i vigili del fuoco con il carro fiamma dai distaccamenti di Bovisio Masciago e Seregno e i carabinieri della Compagnia di Desio. Che si sono occupati di effettuare i rilievi per chiarire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.

Per l'uomo, trasportato d'urgenza al pronto soccorso di Desio non c'è stato però purtroppo nulla da fare: è infatti spirato poco dopo il suo arrivo in ospedale.