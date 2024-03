Incidente in viale delle Industrie, soccorso un uomo in gravissime condizioni

Grave incidente ieri sera 23 marzo alle 20.30 circa, su viale delle Industrie nel territorio comunale di Agrate Brianza. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, ci sarebbe una sola auto coinvolta che sarebbe andata a sbattere contro un ostacolo. L'uomo alla guida, un 68enne, è rimasto gravemente ferito e i soccorsi sono partiti in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco di Monza, i carabinieri, l'auto medica e l'ambulanza che ha portato l'uomo all'ospedale di Vimercate in gravi condizioni. Al vaglio le dinamiche del sinistro. In aggiornamento.