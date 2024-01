Capodanno di soccorsi in Brianza tra incidenti stradali e intossicazioni etiliche

Quella di Capodanno è stata una notte di lavoro per le forze dell’ordine e per i soccorritori. Tanti gli interventi in tutta la Brianza per soccorrere persone rimaste coinvolte in incidenti stradali (per fortuna senza gravi conseguenze) e le immancabili intossicazioni etiliche.

Il primo intervento del 2024 a Meda, dopo 5 minuti dallo scoccare della mezzanotte quando una donna di 35 anni alla guida di un’auto è finita contro un ostacolo in piazza stazione. Sul posto l’ambulanza in codice giallo ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Alle 2.30 a Monza in via Guerrazzi è giunta l’ambulanza per soccorrere una donna di 54 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per lei è stato necessario il trasferimento in codice verde al San Gerardo. Sirene intorno alle 3 a Cornate d’Adda: un 57enne era uscito di strada lungo la Sp Monza-Trezzo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Il ferito è stato trasferito all’ospedale di Verdellino (Bergamo). Infine alle 5.20 a Monza in viale Campania c'è stato un incidente nel quale è rimasto coinvolto un 18enne a bordo del monopattino. Il giovane è stato trasferito in codice giallo al Policlinico di Monza.

Non sono mancati interventi per persone che avevano alzato troppo il gomito. A mezzanotte e un quarto il primo intervento in codice giallo a Cesano Maderno per un uomo di 39 anni, ma non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Poco prima della una ancora un intervento per intossicazione etilica, a Barlassina. Coinvolta una 18enne trasferita in codice verde all’ospedale di Desio. Alle 01.45 i soccorritori si sono precipitati in codice giallo a Nova Milanese: vittima della serata alcolica un 40enne per il quale è stato necessario il trasferimento in codice verde all’ospedale di Desio.