Incidente ad Agrate Brianza, gravissima donna investita da un'auto

Grave incidente stradale nella mattinata di venerdì 3 febbraio ad Agrate Brianza. Una donna di 81 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, all'altezza di via Dante.

L'investimento è avvenuto pochi minuti dopo le 9 all'intersezione regolata da semaforo tra via Alighieri e via Gramsci. Il pedone è stato travolto da un veicolo in fase di svolta senza che il conducente - un uomo di 64 anni, residente in città - si accorgesse della presenza della pensionata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertate in codice giallo insieme a una pattuglia della polizia locale di Agrate Brianza che ha effettuato i rilievi per ricostruire le fasi della dinamica del sinistro. Secondo quanto al momento emerso sia il pedone che il veicolo avevano il semaforo verde: il primo attraversava sulle strisce, la Ford invece stava svoltando a sinistra.

Le condizioni della donna però, al momento dell'arrivo sul posto dei sanitari, sono apparse più gravi del previsto e l'81enne è stata soccorsa con un trauma cranico e una ferita alla testa. Il trasporto in ospedale è avvenuto in codice rosso e la donna è stata accompagnata al San Gerardo di Monza.