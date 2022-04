Scende a soccorrere un motociclista, falciata da un'auto: morta donna

E' scesa dall'auto per prestare soccorso a un motociclista rimasto ferito dopo un incidente in tangenziale ed è stata travolta da un'auto. E' morto dopo quasi due giorni in cui ha lottato per la vita in un letto d'ospedale la donna di 41 anni che nella notte tra sabato e domenica è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

L'investimento

La 41enne era stata investita da un'auto sulla Tangenziale Est di Milano, nel tratto tra Lambrate e Cascina Gobba, dopo essere scesa dalla sua auto per prestare soccorso a un motociclista a terra per un incidente stradale precedente. La donna, ricoverata d'urgenza in neurorianimazione, è morta domenica pomeriggio.

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, poco prima che la 41enne arrivasse con l'auto nel punto fatale, si era verificato un tamponamento in corsia di sorpasso tra un motociclista ed un automobilista, rispettivamente di 26 e 31 anni, poi ricoverati al San Gerardo e al San Raffaele. Dopo aver notato l'incidente, con il motociclista ancora per terra, la donna si è fermata ed è scesa dalla sua vettura per prestare soccorso: pochi minuti dopo, è sopraggiunta un'altra auto che non si sarebbe accorta dei mezzi in strada, investendola.

La donna è morta in ospedale

Le condizioni della 41enne erano apparse molto critiche e la donna è morta nel pomeriggio di domenica all'ospedale Niguarda di Milano. La polizia stradale, che sul momento aveva chiuso il tratto di tangenziale per i rilievi, sta ricostruendo l'esatta dinamica del tragico investimento così come le fasi del primo incidente, avvenuto pochi istanti prima che la 41enne trovasse la morte nel tentativo di soccorrere i feriti.