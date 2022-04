Incidente a Como: morto un motociclista brianzolo

È un motociclista di Lazzate la vittima del tremendo incidente che è avvenuto questo pomeriggio, 25 aprile, a Como. Dalle prime informazioni raccolte dai colleghi di QuiComo per il centauro - un uomo di 37 anni residente nel comune brianzolo - non c'è stato nulla da fare. Purtroppo i soccorsi sono stati vani.

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16.20 a Como in via Napoleona. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una moto e due auto. Per il motociclista l'impatto contro l'auto è stato fortissimo. Poi la caduta sull'asfalto e il tragico epilogo. Altre quattro persone sono state soccorse, tra queste un bambino di 1 anno. Uno dei feriti è stato trasferito in codice verde all'ospedale Sant'Anna di Como.

Il traffico è stato paralizzato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi che serviranno a stabilire le eventuali responsabilità. Sul posto i carabinieri di Como e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento