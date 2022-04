Massimiliano, il giovane papà morto in un incidente in moto

E' Massimiliano Travascio, 37 anni, la vittima del terribile incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì 25 aprile a Como. Il 37enne viaggiava a bordo di una Suzuki di grossa cilindrata quando lungo la Napoleona, mentre guidava lungo piazza Camerlata nel capoluogo lariano, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro tre auto che sopraggiungevano dalla direzione opposta.

L'incidente

Il sinistro è avvenuto intorno alle 16.30 del 25 aprile. Il 37enne avrebbe sbandato all'altezza di una piccola curva presente nel tratto, finendo contro un'auto che proveniva nella direzione opposta e poi contro una Smart che seguiva quel veicolo. La Suzuki si sarebbe incastrata sotto il cofano dell'utilitaria mentre il 37enne in seguito all'urto sarebbe stato sbalzato oltre, contro una Peugeot. I sanitari del 118 che lo hanno soccorso purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale e si sono occupati della viabilità nel tratto, rimasto a lungo chiuso per consentire il transito ai mezzi di soccorso.

Chi è la vittima

Massimiliano Travascio era originario di Policoro, in provincia di Matera, e abitava a Lazzate, in Brianza. Lascia una compagna e un bambino piccolo. Appassionato di moto, tifoso del Milan, Travascio ha trovato la morte mentre stava rincasando dopo aver trascorso la giornata in sella alla sua Suzuki. Subito dopo il dramma sono stati numerosi i messaggi di cordoglio per la scomparsa del 37enne giunti anche attraverso i social da parte di amici e conoscenti.