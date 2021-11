Schianto tra tre auto: coinvolti cinque 30enni

Maxi incidente a Limbiate. Tre auto coinvolte nello scontro: sul posto ambulanze, carabinieri e vigili del fuoco questi ultimi con l'autopompa del distaccamento di Bovisio Masciago e di Desio. Saranno i militari di Desio a cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Tanta paura stanotte per lo schianto avvenuto alle 3.20 in via Marconi angolo via Milano, nel tratto attraversato dai binari del tram.

Forte l'impatto tra i tre veicoli, coinvolte cinque persone, tutti trentenni.

Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono subito partiti i soccorsi in codice rosso. Sul posto ambulanze e automedica. Fortunatamente, però, le condizioni dei feriti (due donne di 30 e di 36 anni, e un uomo di 32 anni) sono apparse meno gravi e i codici sono stati declassati da rosso a giallo e verde.

I feriti sono stati trasferiti in ambulanza negli ospedali di Niguarda, di Garbagnate Milanese e di Paderno Dugnano.