Incidente a Limbiate, travolge un ciclista e scappa via: pirata denunciato

Ha investito un ciclista mentre guidava e poi si è allontanato, tornando a casa. Il ragazzo invece, 27 anni, è rimasto a terra, ferito.

Un uomo è stato denunciato per il reato di omissione di soccorso per lesioni gravi dopo un sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì a Limbiate. E un ragazzo di 27 anni è stato invece soccorso e trasferito in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano dove è stato poi ricoverato in prognosi riservata.

L'investimento e la fuga

L'investimento è avvenuto intorno alle 15.30 del 26 settembre in via Monte Bianco. La vettura, con al volante un pensionato brianzolo residente in un comune vicino a Limbiate della provincia di Monza e Brianza, dopo l'investimento si è allontanata. Ad allertare i soccorsi e la polizia locale è stata una automobilista di passaggio che si è accorta del giovane a terra, ferito, vicino ai binari del tram. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Limbiate che ha subito avviato gli accertamenti per rintracciare l'automobilista pirata che è stato individuato poco dopo. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza presenti sul territorio è stato possibile incrociare i dati e bussare alla porta dell'uomo che nel frattempo era tornato a casa. E qui lo hanno rintracciato e denunciato gli agenti del comando della polizia locale. Dovrà rispondere del reato di omissioni soccorso.