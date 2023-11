Attraversa la strada e viene investito da un'auto pirata che scappa via: grave 40enne

Un uomo investito mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali e un automobilista in fuga che dopo l'incidente non si è fermato per prestare soccorso. E' successo martedì sera a Limbiate, in piazza Cinque Giornate.

Erano le 19.30 di sera quando un 40enne, cittadino italiano, è stato travolto da una vettura mentre stava attraversando la strada in un tratto dove erano presenti le strisce pedonali. In seguito all'impatto il pedone è caduto a terra e ha riportato un trauma cranico e una frattura alla gamba per cui è stato necessario un ricovero all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con una'ambulanza e un'automedica in codice giallo insieme agli agenti della polizia locale di Limbiate che hanno avviato gli accertamenti e le indagini per ricostruire la dinamica dell'investimento e individuare l'auto pirata.

Un contributo prezioso potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nel caso in cui il conducente ( o la conducente) fosse individuato rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga in caso di incidente stradale. Indagini in corso.