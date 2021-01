Lissone, schianto tra camion e auto: 48enne incastrato tra le lamiere e soccorso

Incidente stradale a Lissone nella mattinata di martedì 12 gennaio. In via Valassina intorno alle 8.30 un mezzo pesante e un'autovettura si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento. Nello schianto è rimasto ferito il conducente della vettura che è rimasto incastrato tra le lamiere all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo insieme alla polizia locale del comune di Lissone e i vigili del fuoco. Un'autopompa giunta dal distaccamento di Desio e allertata dalla centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza ha prestato soccorso al conducente ferito, un uomo di 48 anni.

Il 48enne è stato liberato dalle lamiere e trasferito da un'ambulanza in ospedale al San Gerardo di Monza. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e accertare le responsbailità sono stati effettuati dalla polizia locale.