Massimiliano, il giovane avvocato brianzolo morto in un incidente in moto

Aveva 38 anni, era originario di Luino e da poco abitava in Brianza, a Cesano Maderno. E' Massimiliano Summa la vittima del tragico incidente avvenuto nella notte proprio nel comune brianzolo. Il 38enne, avvocato, era in sella alla sua Ducati rossa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della dueruote all'altezza di via Garibaldi a ridosso di una rotatoria.

E proprio qui l'hanno soccorso intorno alle due e trenta della nottata di venerdì 25 novembre i sanitari del 118 accorsi a Cesano Maderno con un'automedica e un'ambulanza in codice rosso e i carabinieri della compagnia di Desio. La dueruote sembra aver perso il controllo in autonomia e al momento nel sinistro non sembrano essere coinvolti altri veicoli. I militari della tenenza di Cesano Maderno hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente ed escludere il coinvolgimento di altri mezzi. Le condizioni dell'avvocato, residente in città, sono apparse fin da subito molto gravi. Il personale sanitario ha trovato il motociclista in arresto cardiocircolatorio e ha iniziato fin da subito a praticare le manovre di rianimazione. E così, con il massaggio cardiaco in corso, il 38enne è stato trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo poco dopo è deceduto.

Il professionista brianzolo era iscritto all’Albo degli Avvocati di Milano (2014) dopo la Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi dell’Insubria, Como. Il veicolo al momento è stato sequestrato per disporre gli accertamenti utili a ricostuire la dinamica del sinistro.