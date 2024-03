Incidente frontale: schianto tra due auto, 3 feriti trasportati in ospedale

Grande paura venerdì sera a Meda per un incidente frontale tra 2 auto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 20.20 di ieri, 1 marzo, in via Vignazzola.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate le ambulanze in codice giallo. Sul posto anche i carabinieri.

Da quanto riferisce Areu erano cinque le persone rimaste coinvolte nello schianto, tre i feriti: tre uomini di 22, 35 e 38 anni. Fortunatamente le loro condizioni erano gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e sono stati trasferiti in codice verde all’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso. Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza sono giunte anche l'autopompa da Seregno Volontari e il carro fiamma da Lissone. Al momento non è nota la dinamica dell’incidente: spetterà ai militari dell’Arma ricostruire che cosa è accaduto.