Incidente a Monza, in due su monopattino contro auto: feriti 14enne e 16enne

Sono caduti a terra, sull'asfalto in mezzo alla strada, sbattendo prima contro il parabrezza di una Volkswagen Golf. Viaggiavano a bordo di un monopattino elettrico - in due e senza casco - i due ragazzini minorenni che nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre sono rimasti coinvolti in un incidente stradale in via Sicilia a Monza.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 15.30 all'altezza dell'incrocio tra via Sicilia, via Zuccoli e via Modigliani. Secondo quanto al momento ricostruito il mezzo elettrico avrebbe tagliato la strada all'autovettura, condotta da un 45enne di Cassina De' Pecchi. Il veicolo viaggiava lungo viale Sicilia provenendo dalla periferia e in direzione del centro città quando all'incrocio con via Zuccoli si sarebbe visto tagliare la strada dai ragazzi da sinistra.

In seguito all'impatto i due ragazzini - di 14 e 16 anni - sono finiti contro il parabrezza del veicolo e poi sono stati sbalzati a terra, picchiando violentemente sull'asfalto. Sul posto insieme agli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, sono intervenuti anche i soccorsi del 118 con due ambulanze e un'automedica che hanno trasferito in codice giallo i due minorenni all'ospedale San Gerardo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ora saranno ascoltati anche eventuali testimoni per far luce sull'esatta dinamica del sinistro. Le condizioni dei due ragazzini sono apparse fin da subito serie ma fortunatamente non critiche.