Incidente stradale, coinvolto un 35enne con il monopattino

Incidente stradale a Cavenago Brianza, un uomo di 35 anni trasferito in codice giallo all’ospedale di Vimercate. L’incidente è avvenuto incontro alle 6.15 di martedì 19 dicembre in via dei Chiosi. Ad avere la peggio un uomo di 35 anni con il monopattino.

Da quanto si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono subito scattati i soccorsi in codice rosso. Sul posto l’automedica e l’ambulanza. Fortunatamente le condizioni del ferito sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato. L’uomo è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Vimercate. Sul posto anche i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.