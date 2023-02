Monza, auto sfonda la vetrina di un bar in via Lecco: sfiorata la strage

Poteva essere una strage perché proprio in quell'istante, quando l'auto ha colpito come un missile la vetrina del bar sfondandola, erano molte le persone fuori dal locale a chiacchierare e fumarsi una sigaretta sul marciapiede. L'incidente è avvenuto questa sera 19 febbraio a Monza intorno alle 18.57 nei pressi del bar ad angolo tra via Baracca e via Lecco. Una scena surreale quella che si sono trovati davanti i vigili e i soccorritori del 118 prontamente intervenuti. Ferito anche un signore di 60 anni che stava giocando alle macchinette all'interno del bar, ma non in maniera grave.

Secondo le primissime informazioni alla base del sinistro e della perdita del controllo del mezzo potrebbe esserci la mancanza di rispetto di una precedenza da parte della Ypsilon grigia, guidata da una ragazza, nei confronti della Yaris blu che arrivava da Villasanta. Si attendono comunque le ricostruzioni ufficiali. Le due persone alla guida delle auto coinvolte nell'incidente non avrebbero riportato gravi ferite ma la ragazza della Ypsilon grigia è stata portata in ospedale per aver sbattuto la testa.

Saranno eseguite le prove tossicologiche del caso. Tutti i clienti del bar (dentro e fuori) sono rimasti sconvolti e hanno vissuto momenti di vero panico.

In aggiornamento.