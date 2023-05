Incidente in auto con gli amici, Erika muore a 24 anni

E' morta a 24 anni dopo un incidente in autostrada, nella notte di domenica. Erika Di Dio, residente a Solaro, è deceduta all'ospedale Niguarda di Milano dove era stata trasferita in seguito al tragico sinistro lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. La Fiat Cinquecento con cui viaggiava insieme a tre amici è rimasta coinvolta in un sinistro attorno alle 4.20 lungo le corsie in direzione dei laghi, all'altezza dell'ex area Expo. Insieme a Erika viaggiavano tre ragazze tra i 24 ai 30 anni e un giovane di 27.

Secondo quanto al momento emerso la Cinquecento si sarebbe scontrata con un veicolo e poi la vettura sarebbe stata sbalzata in terza corsia. Poi l'investimento della 24enne da parte di un terzo mezzo forse dopo che era scesa in autonomia dall'abitacolo. I rilievi e gli accertamenti sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale.Erika Di Dio è morta all'ospedale Niguarda di Milano martedì, due giorni dopo il drammatico incidente.