Auto fuori strada nel Pavese, nell'incidente muore infermiera di 27 anni di Mezzago

Stava tornando a casa, in auto con due amici e colleghi, dopo una serata trascorsa in compagnia. Poi, per cause ancora in corso di accertamento, l'Alfa Romeo Giulia con al volante un 31enne di Pavia ha perso il controllo lungo la strada provinciale 17 e si è schiantata prima contro un palo della luce finendo in un fossato al lato della corsia di marcia opposta rispetto a quella da cui proveniva il veicolo che da Mirandolo Terme viaggiava verso Sant'Angelo Lodigiano.

Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo a una giovane infermiera di origini bulgare di Mezzago, Emilia Mitkova. La ragazza, che insieme agli altri due occupanti della vettura - amici e colleghi - lavorava all'ospedale di Sant'Angelo Lodigiano era da poco domiciliata nel comune pavese dove si era trasferita per lavoro lasciando la Brianza. Il tragico sinistro è avvenuto nella notte di lunedì 21 settembre, intorno alle tre, nel Pavese all'altezza del comune Inverno e Monteleone. Sul posto insieme ai soccorsi inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Purtroppo per la giovane non c'era ormai più nulla da fare.

Il corpo dell'infermiera 27enne che era seduta sul sedile posteriore è stato sbalzato fuori dall'abitacolo ed è stato proiettato in avanti, investito dalla stessa auto fuori controllo finita nel fossato. Sono invece sopravvissuti e non risultano in pericolo di vita il conducente e la passeggera che era seduta sul sedile anteriore, accanto al lato guida: entrambi sono ricoverati all'ospedale San Matteo di Pavia. La ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio della polstrada e, secondo quanto accertato, si è trattato di un sinistro autonomo che non ha coinvolto altri mezzi.