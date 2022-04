Morto l'anziano travolto tre mesi fa a Lissone

Le sue condizioni erano apparse fin da subito gravissime. Trasferito in codice rosso all'ospedale di Niguarda era stato ricoverato con 60 giorni di prognosi. Nei giorni scorsi, però, l'anziano ha smesso di combattere.

Drammatico epilogo per l'incidente accaduto lo scorso 17 gennaio a Lissone dove un uomo di 86 anni era stato travolto mentre stava attraversando.

L'uomo nell'investimento aveva riportato un trauma cranico commotivo e un trauma a una gamba. In via Toti erano giunti anche gli agenti della polizia locale di Lissone che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. L'uomo lascia due figli e quattro nipoti.