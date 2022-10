Francesco, il 25enne morto in un incidente: si era appena trasferito per lavoro

Francesco Campolo, 25 anni, è morto in un incidente stradale nel Cremonese, dove lavorava. Viveva a Masate (Milano) da pochissimo. Era arrivato nel Milanese da Reggio Calabria, per lavoro. E giovedì mattina, giorno dello schianto, stava andando a lavorare a bordo della sua Matiz quando, sulla strada provinciale 1, tra Rivolta e Spino d'Adda, all'altezza di cascina Prevostura nel Cremasco ha incontrato la morte.

Come racconta ReggioToday, Francesco Campolo da poco aveva lasciato Reggio Calabria perchè era stato assunto come bidello all'Istituto comprensivo di Spino. Dalle prime informazioni, i due veicoli si sono speronati, finendo entrambi fuori dalla carreggiata: il ragazzo in una scarpata di un paio di metri, arrestando la corsa in un campo accanto alla strada. La conducente dell'altra vettura in un fosso in secca. Immediato l'intervento dai soccorritori: la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza ha mandato sul posto anche un elisoccorso, in codice rosso, alzatosi in volo da Como, oltre a due ambulanze della Croce Bianca di Paullo e della Croce Bianca di Rivolta, i vigili del fuoco e un'automedica.

Chi era Francesco Campolo

Per Francesco Campolo, purtroppo, non è stato possibile fare altro se non constatare il decesso. Codice giallo invece per la donna, un'infermiera 51enne spinese, trasportata in ambulanza in ospedale. Sul posto la polizia stradale di Crema, i carabinieri di Bagnolo e gli agenti della polizia locale di Spino, per i rilievi di rito e per acceertare l'esatta dinamica del tragico impatto. Francesco a Reggio era molto amato e in queste ore gli amici lo ricardano sui social. Aveva frequentato l'industriale "Panella -Vallauri" e successivamente si era laureato discutendo la tesi in pandemia.