Il motociclista assistente dei Modà: chi era Vito, morto nello schianto in sella alla sua moto

Si chiamava Vito Cascella e aveva 47 anni il motociclista che nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 agosto è morto in un incidente a Cernusco sul Naviglio, hinterland nord est di Milano.

Il 47enne, di Cassano d'Adda, aveva a lungo collaborato con il Modà, il gruppo pop nato a Cassina De Pecchi all'inizio degli anni 2000 e fondato da Francesco 'Kekko' Silvestre (in foto). La band - come riferiscono i colleghi di MilanoToday - ha affidato ai social un saluto speciale per Cascella, pubblicando diversi suoi scatti. "Ti ho fatto una promessa... - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dei Modà -. Non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash". Tra i tanti che hanno voluto dire addio al 47enne sui social anche Andrea Maggio, ex assessore di Cassina, il quale sotto a una foto in cui lui compare insieme a Cascella ha scritto: "Due fratelli nel cuore".

In base a una prima ricostruzione del sinistro, sembra che il 47enne abbia perso il controllo della moto in autonomia, finendo contro un palo all'incrocio con via Pavese, non lontano dalla stazione della metropolitana. Le sue condizioni erano subito apparse gravissime, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Cascella, in arresto cardiaco, era stato portato all'ospedale Uboldo di Cernusco con manovre rianimatorie in corso. Poco dopo però era morto.