Violento incidente tra un mezzo pesante e un furgone: 2 feriti gravi in ospedale

Grave incidente stradale stamattina a Muggiò. Intorno alle 12 lo scontro tra un furgone e un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto in via Monte Grappa.

Per cause ancora da accertare, i due mezzi si sono scontrati. Sul posto i soccorritori inviati dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la pattuglia della polizia locale e i vigili del fuoco impegnati ad estrarre i due feriti dagli abitacoli. Sul posto l'autopompa dal distaccamento di Desio e il carro fiamma mezzo attrezzato appositamente per incidenti stradali da Lissone. Le due persone rimaste coinvolte nello schianto sono state trasportate in ospedale in codice giallo.