Auto si ribalta dopo un tamponamento, soccorsi a Nova Milanese

Un tamponamento e un'auto che si ribalta. Incidente stradale nella mattinata di sabato 11 giugno a Nova Milanese. In via Diaz intorno alle 10, lungo il tratto a ridosso del confine con il comune di Desio, due utilitarie si sono scontrate. A finire contro una Fiat Panda nera con a bordo una coppia di 44 e 47 anni è stato un altro veicolo Fiat, stesso modello, con al volante un uomo di 61 anni. In seguito all'impatto - avvenuto all'altezza del distributore di benzina - quest'ultima si è ribaltata finendo sui binari del tram.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza inizialmente allertata in codice rosso insieme alla polizia locale del comune brianzolo e ai vigili del fuoco del distaccamento di Desio con un'autopompa. I pompieri hanno soccorso il conducente del veicolo ribaltato le cui condizioni, fortunatamente, sono poi apparse meno gravi del previsto.

L'uomo è stato quindi trasferito dal mezzo di emergenza in codice verde all'ospedale di Paderno Dugnano. I rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro sono stati affidati agli agenti della locale. Secondo quanto al momento emerso i due veicoli procedevano nella stessa direzione, verso Desio.