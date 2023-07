Perde il controllo della sua Porsche e si schianta contro un albero: 70enne finisce in ospedale

Per motivi ancora al vaglio degli inquirenti ha perso il controllo della sua Porsche e si è schiantato contro un albero. Grande paura nel primo pomeriggio di lunedì 17 luglio a Seregno. Erano da poco passate le 13.45 quando un uomo di 70 anni di Seregno, alla guida del fuoristrada, in via Edison ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro una pianta.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: sul posto, in codice rosso, l’aumbulanza e l’automedica, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Seregno.

Fortuntamente le condizioni dell’uomo sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.