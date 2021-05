Incidente con ribaltamento sull'autostrada Torino-Venezia: ci sono rallentamenti

Tamponamento e poi ribaltamento: per fortuna senza gravi conseguenze per le sei persone coinvolte. Questa mattina, sabato 8 maggio, incidente stradale sull'Autostrada Torino-Venezia all'altezza del km 147, che ha causato rallentamenti.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 8.30. Immediato l'arrivo dei soccorsi: i vigili del fuoco del Comando di Monza e i soccorritori inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza. Tre persone sono state trasportate in ospedale (due in codice giallo e una in codice verde).

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio.