L'auto si ribalta e finisce fuori strada: 20enne trasferito al San Gerardo

La dinamica è ancora tutta da accertare, e saranno gli agenti della polizia locale a cercare di ricostruire quanto accaduto.

Quattro le persone coinvolte nell'incidente. A riportare ferite due ragazzi di 20 anni, ma fortunatamente solo uno è stato trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 13 novembre a Monza, in via Monte Generoso. Dalle prime informazioni raccolte il conducente della Fiat 600 avrebbe perso il controllo del mezzo: l'auto si sarebbe ribaltata e sarebbe poi uscita di strada finendo la corsa in mezzo alla rotonda.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. L'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza ha inviato le ambulanze in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Monza e i vigili del fuoco. I due ragazzi sono stati soccorsi sul posto. Uno poi è stato trasferito al San Gerardo in codice verde per ulteriori accertamenti.