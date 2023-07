Statale 36, un sabato da bollino nero: due incidenti

Comincia con un doppio incidente il primo sabato da bollino nero della Statale 36. Oggi 15 luglio alle 12.30 un'automobile è andata a sbattere a poca distanza dal nuovo cavalcavia installato tra Annone Brianza e Civate, in direzione sud: necessario l'intervento dei vigili del fuoco, entrati in azione con un'autopompa a supporto della squadra di volontari della Croce Rossa di Valmadrera. Un uomo di 30 anni è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ambulanza presso l'ospedale Fatebenefratelli di Erba per il ricovero, avvenuto in codice verde.

Incidente in galleria a Bellano

Sempre in direzione sud, la 27enne alla guida di un'automobile in viaggio sulla SS36 è andata a sbattere contro il muro della galleria Regoledo, nel territorio comunale di Bellano. Sul posto una squadra dei pompieri in forza al locale distaccamento e i volontari del Soccorso Bellanese: la giovane donna è stata portata all'ospedale Manzoni di Lecco ed è stata a sua volta ricoverata in codice verde.