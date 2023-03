Domenica nera per i motociclisti: 2 gravi incidenti, feriti 2 giovanissimi

Due gravi incidenti stradali sulle strade della Brianza. Una domenica nera per i centauri. Oggi, 12 marzo, ci sono stati due gravi schianti a Biassono.

Il primo poco dopo le 16.30 in via Friuli. Un incidente tra un’auto e una moto. Nello schianto sono rimasti coinvolti due giovanissimi: un ragazzino di 16 anni e uno di 18 anni. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Biassono. Il ferito più grave è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, l’altro in codice verde all’ospedale di Desio. Saranno i vigili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Ancora un grave incidente stradale, sempre a Biassono. Poco prima delle 19.30 in via della Misericordia c’è stato uno schianto. Coinvolte un’auto e una moto. Il ferito un giovane di 30 anni. Dal 118 sono stati inviati i soccorsi in codice rosso. Giunti sul posto i soccorritori hanno però constatato che le condizioni del ferito erano meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato e il codice è stato declassato a giallo. I soccorritori sono ancora sul posto insieme ai carabinieri.

Notizia in aggiornamento.