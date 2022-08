Schianto nella notte: donna gravissima al San Gerardo

Incidente stradale nella notte di lunedì 29 agosto a Cinisello Balsamo. Una donna di 50 anni è stata trasferita all'ospedale San Gerardo in codice rosso.

Come riporta MilanoToday secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), la 50enne si trovava in via Monfalcone, a nord dell'autostrada A4, quando con la sua automobile è andata a sbattere contro un ostacolo. Erano quasi le tre di notte.

La donna è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. Fin dalle prime chiamate al 118 le sue condizioni parevano preoccupanti. Sul posto, oltre ai carabinieri di Sesto San Giovanni per i rilievi, si sono precipitati i sanitari, con un'ambulanza ed un'automedica. La paziente è stata trasportata al San Gerardo di Monza in codice rosso.