Incidente con il monopattino: un ragazzo di 20enne in ospedale

Grande paura per un 20enne con il monopattino rimasto coinvolto in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 gennaio a Monza. Erano da poco passate le 14 quando in via Buonarroti, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, un 20enne a bordo del suo monopattino è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi: dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate in codice rosso l’ambulanza e l’automedica. Fortuntamente le condizioni del ferito sono apparse meno gravi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato e il giovane è stato trasferito al pronto soccorso del San Gerardo in codice giallo. Sul posto gli agenti della polizia locale di Monza impegnati nei rilievi e nella ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente.