Incidente stradale all'incrocio: l'automobilista se ne va, ma la polizia locale poi la rintraccia

Incidente all’incrocio: l’automobilista tampona l’auto davanti, dopo un primo scambio verbale con l’altro conducente risale in macchina e se ne va senza lasciare i propri dati.

Questa la ricostruzione fornita dalla polizia locale di Monza in merito all’incidente avvenuto mercoledì 27 marzo all’incrocio di viale Libertà con via Correggio. Secondo quanto riferito dal comando la conducente – una monzese di 40 anni – dopo aver tamponato il veicolo che la precedeva, dopo uno scambio verbale con l’altro conducente (un 49enne residente nella provincia di Monza e Brianza) si sarebbe allontanata senza lasciare le proprie generalità. Nell’incidente era rimasta ferita una persona a bordo dell’auto guidata dal brianzolo.

Gli agenti della polizia locale di Monza hanno subito avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’auto coinvolta nel sinistro. Inizialmente gli agenti avevano identificato come presunta responsabile una persona, poi però risultata estranea all’accaduto. Per poi rintracciare la 40enne che convocata nel comando di via Marsala avrebbe ammesso la colpa. La 40enne è stata indagata a piede libero per i reati di lesioni colpose e omessa fermata e omissione di soccorso a seguito d’incidente stradale.