Terribile schianto all'incrocio: conducenti vivi per miracolo

Uno schianto terribile, tre colonnine della telefonia e della rete elettrica abbatute. Ma, fortunatamente, i due conducenti sono rimasti illesi.

L'incidente è accaduto a Seregno, ieri poco dopo la mezzanotte, all'incrocio di via Colzani con via Edison dove c'è il semaforo lampeggiante. L'impatto tra le due auto è stato violento: una Fiat Grande Punto condotta da un 36enne di Seregno e una Fiat Sedici condotta da una 29enne, anche lei di Seregno. All'origine dell'incidente, molto probabilmente, il mancato rispetto della precedenza.

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Seregno, e i sanitari del 118. Fortunatamente i due conducenti sono usciti illesi dalle loro auto. La giovane è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Desio per le cure del caso e per gli accertamenti relativi all'eventuale assunzione di alcol e/o droghe. Il 36enne è stato sottoposto al test dell'etilometro: è risultato positivo con un tasso alcolemico oltre 1,6 g/l. Per l'uomo è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria.