Schianto lungo la Ss36: morto un motociclista

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile a Capriano di Briosco. Vittima un uomo di 65 anni di Besana Brianza: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente stradale dove era rimasto coinvolto.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 18, lungo la Strada statale 36 che collega il lago di Como a Milano. Il centauro, per cause ancora al vaglio degli inquirenti, si è schiantato contro un mezzo finendo rovinosamente sull'asfalto per poi venire travolto da un camion che stava sopraggiungendo. Sono stati subito allertati i soccorsi. L’uomo è stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Lecco in eliambulanza, ma giunto nel nosocomio è morto.

Poco dopo, sempre lungo la Ss36, ma nella corsia opposta rispetto a quella dove era avvenuto il drammatico incidente, c'è stato un tamponamento a catena, senza feriti gravi. I due incidenti, naturalmente, hanno creato importanti ripercussioni sul traffico.