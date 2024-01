Scontro fra auto e moto: 39enne in codice giallo al San Gerardo

Mattinata impegnativa quella del 16 gennaio per gli operatori del 118 in Brianza. Due uomini sono stati infatti ricoverati in codice giallo al San Gerardo.

La chiamata al numero unico dell'Agenzia Regionale Emergenza urgenza poco prima delle 10 è giunta da Lissone. Dove in via Assunta un'auto e una moto si sono scontrate violentemente. Sul posto un'ambulanza proveniente da Desio. A rimanere ferito nel sinistro un uomo di 39 anni per il quale è stato disposto dai sanitari il trasporto all'ospedale san Gerardo, in codice giallo.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale che hanno provveduto ai rilievi del caso, così da stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, e a ripristinare la viabilità.

Ricovero in codice giallo anche per uomo di 72 anni investito da un'auto poco prima delle 8 del mattino a Lesmo. Il sinistro in via Modigliani, dove sono giunte un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dell'uomo si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato in seguito trasportato al nosocomio di via Pergolesi. Allertata la polizia locale per i rilievi e per il ripristino in sicurezza del traffico.