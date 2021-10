Incidente tra auto e moto a Seregno, 16enne gravissimo

Grave incidente a Seregno nel pomeriggio di martedì 19 ottobre. Lungo corso Matteotti, all'altezza dell'incrocio con via Vignoli, pochi minuti prima delle 17 un'auto con al volante una donna di 45 anni e a bordo una bimba di sette si è scontrata con una moto con in sella una ragazzo di 16 anni.

Ad avere la peggio è stato il motociclista minorenne che è stato sbalzato dalla moto e soccorso in condizioni gravissime dal personale del 118 giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica. Secondo quanto al momento reso noto il 16enne risulta fosse in arresto cardiocircolatorio al momento dell'intervento dei soccorsi: è stato intubato e trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza in ambulanza con le manovre di rianimazione in corso.

Sono state visitate dal personale sanitario in loco anche la conducente del veicolo e la bambina: nessuna delle due ha fatto ricorso alle cure mediche in pronto soccorso. In corso Matteotti sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno e il personale del comando di polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e accertare le responsabilità.