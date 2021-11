Incidente in moto in via Rossini a Seregno, morto centauro di 54 anni

Non ce l'ha fatta Giuseppe Ambrogio Cesena, il motociclista di 54 anni che ha perso la vita lunedì mattina in un drammatico incidente a Seregno, in via Rossini.

Lo schianto ha coinvolto la Triumph del centauro, residente in città, e un Range Rover con al volante un seregnese cinquant'anni. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato dalla sella ed rimasto a terra privo di sensi. L'impatto sarebbe avvenuto durante una manovra mentre il fuoristrada stava per effettuare una svolta, girando proprio mentre sopraggiungeva dalla parte opposta il veicolo. Ma gli accertamenti per verificare l'esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso. Sul posto per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia locale del comando di Seregno.

In via Rossini intorno alle 7.30 sono intervenute un'ambulanza e un'automedica che hanno trasferito d'urgenza in codice rosso il 54enne all'ospedale San Gerardo di Monza dove purtroppo poco dopo è deceduto.