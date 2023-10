Statale 36, incidente nel tunnel: tra i feriti una ragazza di 17 anni

Mattinata difficile su una delle strade con il traffico più intenso della Brianza. Ennesimo incidente sulla Statale 36, questa volta nel tunnel del Monte Barro, nella tratta lecchese. Quattro persone sono rimaste coinvolte nel sinistro avvenuto in direzione Lecco (Nord) che ha visto scontrarsi tre auto intorno alle ore 10 di oggi, sabato 28 ottobre. Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono portati i soccorsi di Areu con l'ambulanza della Croce rossa di Galbiate, allertati anche polizia stradale e vigili del fuoco di Lecco.

L'intervento è stato portato avanti in codice giallo. Stando alle prime informazioni a disposizione, nello schianto sarebbero rimasti coinvolti due uomini di 49 e 79 anni, una giovane di 17 anni e una quarta persona di 46. Alle 11.30 le operazioni erano ancora in corso. Code e disagi al traffico, in particolare per i veicoli diretti verso la città capoluogo. La Statale 36 è stata chiusa per circa un'ora in direzione Nord e riaperta, come confermato da Anas, intorno alle 12.30.