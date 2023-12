Incidente tra tre auto sulla SS35, cinque ambulanze e l'elisoccorso: 4 feriti

Incidente stradale sulla SS35 nel pomeriggio di venerdì 22 dicembre: quattro persone ferite di cui una in gravi condizioni, maxi mobilitazione di soccorsi e traffico bloccato. La chiamata alla centrale operative dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita intorno alle 16.30 e sul posto si sono precipitati i mezzi di emergenza del 118 con quattro ambulanze giunte a sirene spiegate, un'automedica e l'elisoccorso insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e alle forze dell'ordine. Quattro le persone soccorse di cui una in gravissime condizioni: un uomo e una donna di 30 e 32 anni e due donne di 79 e 86 anni. Uno dei mezzi di emergenza è ripartito alla volte dell'ospedale in codice rosso.

Secondo quanto al momento ricostruito, l'incidente è avvenuto lungo la Strada Statale dei Giovi, all'altezza dell'uscita 12, a Meda, lungo le corsie in direzione sud, verso Varese, e ha coinvolto tre autovetture. Una persona è stata trasportata in codice rosso al San Gerardo, altri tre feriti sono stati trasferite in codice giallo all'ospedale di Paderno Dugnano e all'ospedale Niguarda di Milano. Sul luogo del sinistro sono state al lavoro le squadre dei pompieri con una autopompa da Desio ed il carro fiamma da Lissone. Inevitabili le conseguenze sul traffico per l'intervento dei mezzi di soccorso.