Incidente sulla tangenziale est: lunghe code e traffico in tilt

Traffico in tilt sulla tangenziale Est di Milano a causa di un incidente. Nel primo pomeriggio di mercoledì 24 maggio due automobili si sono scontrate tra le uscite di Palmanova e Segrate (in direzione Sud). Attualmente sono in corso le operazioni di soccorso.

Tutto è accaduto poco dopo le 13 all'altezza di Cascina Gobba, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della Polstrada, sul posto per i rilievi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Per il momento non sono chiare le condizioni dei feriti.

Per permettere le operazioni di soccorso parte della carreggiata è stata chiusa al traffico e si sono formate diverse code in direzione Sud; stando a quanto appreso da MilanoToday ci sarebbero circa 4k di coda sulla A52 e altri 3 sulla A51.