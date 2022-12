Incidente e ribaltamento sulla tangenziale Nord: traffico bloccato

Un incidente stradale martedì mattina ha paralizzato la viabilità lungo la tangenziale Nord, all'altezza di Monza. Nel sinistro, avvenuto all'altezza dell'uscita dell'imbocco della Valassina e di Monza centro - Villa Reale, secondo le testimonianze, sono rimaste coinvolte un'auto e due mezzi pesanti con un rimorchio ribaltato in carreggiata.

L'incidente si è verificato intorno alle 7 e sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e i mezzi di soccorso. Lungo le corsi in direzione di Cinisello si sono formate lunghe code e il traffico martedì mattina è risultato difficoltoso lungo la direttrice.

A causare ripercussioni sul traffico in Brianza, martedì mattina, poco dopo le 7, c'è stato un altro incidente. Questa volta il sinistro è avvenuto lungo la Valassina, nel tratto tra Seregno sud e Desio nord, in direzione di Milano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte un'auto e una moto ed è intervenuta un'ambulanza in codice verde per prestare assistenza a un 33enne trasferito in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la polizia stradale.