Guida ubriaco alle 7 di mattina a Monza e si schianta: denunciato

Guidava sotto effetto di alcol prima delle 8 del mattino, a Monza. E la Peugeot ha perso il controllo ed è finita fuori strada, terminando la corsa contro una cancellata e un muretto e abbattendo anche un arredo stradale. E' successo in città nella mattinata di luendì 23 gennaio. In seguito al sinistro la polizia locale ha effettuato gli accertamenti per verificare se il conducente, 37 anni, residente in provincia, fosse al volante sotto effetto di alcol. E l'esame da ha dato esito positivo e per il 37enne è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza. All'uomo è stata anche ritirata la patente.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8 in via Beato Angelico dove la Peugeot si è schiantata. Ingenti i danni al mezzo con la parte anteriore distrutta e le ruote a terra. Sul posto è subito giunta una pattuglia della polizia locale di Monza che ha effettuato i rilievi e un'ambulanza del 118 che ha soccorso il conducente e lo ha trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza in codice verde. Al momento, secondo quanto trapelato, il mezzo sembra essere l'unico veicolo coinvolto nel sinistro. In via Beato Angelico è giunto anche il personale del soccorso stradale Agliata di Monza che si è occupato di liberare la carreggiata nel tratto per renderlo nuovamente percorribile.