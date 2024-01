Si ribalta con l'auto sulla Valassina: 49enne al San Gerardo

Sarebbero preoccupanti le condizioni della donna di 49 anni rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto sulla Valassina intorno alle 15.

Secondo quanto è emerso dalla ricostruzione della dinamica del sinistro la donna, che viaggiava a bordo della sua auto, sarebbe incappata in un ostacolo posto sull'asfalto, nel tratto di strada tra Monza e Lissone. Un impatto violento, che ha immediatamente provocato il ribaltamento del mezzo.

Sul posto, dopo la chiamata ad Areu, in codice rosso sono giunte un'ambulanza e un'automedica. Dopo averne valutato le condizioni fisiche i sanitari hanno disposto il trasporto della donna al San Gerardo, in codice giallo. Le sue condizioni sarebbero preoccupanti. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco della Compagnia di Monza con l'autopompa e quelli del distaccamento Desio con il carro fiamma per estrarre la donna dall'abitacolo e per coadiuvare le operazioni di messa in sicurezza dell'area (ancora in corso), e la Polstrada per effettuare i rilievi del caso e ripristinare la viabilità.